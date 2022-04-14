В Украине на 14 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров: маршруты

В Украине на 14 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров: маршруты

Сегодня эвакуационные маршруты в Луганской области будут работать при условии прекращении огня оккупантами.

На сегодня, 14 апреля, в Украине согласовано 9 гуманитарных коридоров.

Об этом сообщила министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

На собственном транспорте можно будет выехать из Мариуполя, Бердянска, Токмака и Энергодара в Запорожье.

"К сожалению, из-за погодных условий автобусы для эвакуации не могут пока ехать по этому маршруту — размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка", — объяснила Верещук.

Также при условии прекращении обстрелов со стороны оккупационных войск сегодня будут работать эвакуационные маршруты в Луганской области.

Из города Северодонецк в Бахмут.

Место собрания: проспект Химиков, 28.

Из города Лисичанск в Бахмут.

Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Из города Попасная в Бахмут.

Место сбора: ул. Первомайская, 42

Из города Рубежное в Бахмут.

Из поселка Горное в город Бахмут.

Место сбора: ул. Гагарина, 13.

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