В Украине на 51 000 гривен оштрафовали женщину из-за пикантного бизнеса
В Сумах осудили женщину, которая организовали работу борделей. Почему ее только оштрафовали?
В Сумах на 51 000 гривен оштрафовали женщину, которая занималась сутенерством.
Об этом говорится в приговоре Ковпаковского районного суда г. Сумы.
Как работал секс-бизнес
Как установило следствие, обвиняемая развернула деятельность в Сумах в начале 2025 года. Она действовала по четкой схеме:
Подыскивала девушек, которые соглашались на работу в секс-индустрии.
Создала учетную запись на специализированном веб-ресурсе с названием «Способная девушка пригласит на палочку чая» и вела Telegram-канал для общения с клиентами.
Оплачивала аренду трех квартир в Сумах, где девушки принимали посетителей.
Ценовая политика была фиксированной: час интима стоил 5000 гривен. Половину этой суммы (2500 грн) организатор забирала себе за «посреднические услуги».
Что рассказала сутенерша
Во время судебного заседания женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Дело рассматривали по упрощенной процедуре (без исследования всех доказательств), поскольку факты никто не оспаривал.
Назначая наказание, суд учел:
Обвиняемая ранее не была судима.
Она имеет на иждивении несовершеннолетнего сына.
Искренне раскаялась в содеянном.
Именно эти факторы позволили суду применить статью 69 УК Украины — назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией статьи.
Приговор суда
Судья признал женщину виновной по ч. 2 ст. 303 УК Украины (сутенерство, совершенное в отношении нескольких лиц, повторно). Женщина должна уплатить государству 51 000 гривен штрафа.