В Украине на 51 000 гривен оштрафовали женщину из-за пикантного бизнеса

В Сумах суд оштрафовал сутенершу

В Сумах на 51 000 гривен оштрафовали женщину, которая занималась сутенерством.

Об этом говорится в приговоре Ковпаковского районного суда г. Сумы.

Как работал секс-бизнес

Как установило следствие, обвиняемая развернула деятельность в Сумах в начале 2025 года. Она действовала по четкой схеме:

Подыскивала девушек, которые соглашались на работу в секс-индустрии. Создала учетную запись на специализированном веб-ресурсе с названием «Способная девушка пригласит на палочку чая» и вела Telegram-канал для общения с клиентами. Оплачивала аренду трех квартир в Сумах, где девушки принимали посетителей.

Ценовая политика была фиксированной: час интима стоил 5000 гривен. Половину этой суммы (2500 грн) организатор забирала себе за «посреднические услуги».

Что рассказала сутенерша

Во время судебного заседания женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Дело рассматривали по упрощенной процедуре (без исследования всех доказательств), поскольку факты никто не оспаривал.

Назначая наказание, суд учел:

Обвиняемая ранее не была судима.

Она имеет на иждивении несовершеннолетнего сына.

Искренне раскаялась в содеянном.

Именно эти факторы позволили суду применить статью 69 УК Украины — назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией статьи.

Приговор суда

Судья признал женщину виновной по ч. 2 ст. 303 УК Украины (сутенерство, совершенное в отношении нескольких лиц, повторно). Женщина должна уплатить государству 51 000 гривен штрафа.