В Украине на 8 сентября синоптики прогнозируют заморозки: где ждать похолодания

В Украине на 8 сентября синоптики прогнозируют заморозки.

Заморозки идут в Украину. 8 сентября в нескольких областях нашего государства будет преобладать прохладная погода.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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В четверг в северной части, восточных, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях на поверхности грунта заморозки до 0-5 градусов.

Напомним, что Еврокомиссия одобрила выделение Украине 5 млрд евро в поддержку бюджета.

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