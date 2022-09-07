В Украине на 8 сентября синоптики прогнозируют заморозки: где ждать похолодания

В Украине на 8 сентября синоптики прогнозируют заморозки.
Заморозки идут в Украину. 8 сентября в нескольких областях нашего государства будет преобладать прохладная погода.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
В четверг в северной части, восточных, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях на поверхности грунта заморозки до 0-5 градусов.
Напомним, что Еврокомиссия одобрила выделение Украине 5 млрд евро в поддержку бюджета.
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