В Украине на автозаправке продавали стаканы белорусской железной дороги, компания начала расследование

В Украине на автозаправке продавали стаканы белорусской железной дороги, компания начала расследование

Украинская сеть автозаправочных станций KLO попала в неприятную ситуацию. На АЗК компании без разрешения использовали стаканы белорусской железной дороги.

Пресс-служба KLO сообщила, что компания не сотрудничает с государствами-агрессорами и не разрешала продавать стаканы с надписью и лого железной дороги Беларуси.

Фото приобретенного одним из водителей стакана компания опубликовала на своей странице в Facebook.

Убрав партию белорусских стаканов с продажи, KLO открыла расследование этого инцидента и требует объяснений от поставщика.

"Ситуация, которая стала для нас очень неприятным сюрпризом. Компания KLO не сотрудничает с государствами-агрессорами! И хотя нам очень интересно, откуда на Беларусь готовилось нападение, мы не давали согласия на использование стаканов Белорусской железной дороги на наших АЗК.

Всю партию уже убираем с продаж. Ожидаем результаты официального расследования и заявления от поставщика. Мы прозрачны по отношению ко всем нашим клиентам и обязательно будем держать вас в курсе событий. Слава Украине!, - говорится в сообщении KLO.

фото — facebook.com/klo.oil

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