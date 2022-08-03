В Украине на цены в продуктовой корзине влияет импортированная инфляция – эксперт

Инфляция в Украине может до бесконечности раскручиваться. Инфляция в нашей стране очень хорошо видна на импортных товарах.

В Украине инфляция может расти и влиять на цену продуктовой корзины.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

"Причин нашей инфляции достаточно много. Это композитное явление. Инфляцию нельзя объяснить одним образом. Есть импортированная инфляция. У нас много продуктов импортные, а на мировых рынках продовольствие сейчас увеличивается в цене и к этому присоединяется еще девальвация национальной валюты. У нас в потребительской корзине – 50% импортные товары, и они подорожали. Пример гречки – очень показательный. Потому что этот товар, цены на который определено являються маркером для общества”, — пояснил Алексей Кущ.

Напомним, что в Херсоне оккупанты вместо Антоновского моста используют понтонные переправы.

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