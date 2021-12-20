В Украине на досках объявлений обменивают "тысячу Зеленского за вакцинацию" на "реальные" деньги: чем привлекают граждан

В Украине на досках объявлений обменивают "тысячу Зеленского за вакцинацию" на "реальные" деньги: чем привлекают граждан

Авторы обменивают или продают выплаты за вакцинацию.

В Украине особенно "предприимчивые" граждане продают "тысячу Зеленского". Делают они это из-за доски объявлений. Продавцы предлагают обменять вознаграждение за вакцинацию "на реальные деньги".

Об этом пишет "Обозреватель".

Так, на одной из популярных онлайн досок объявлений мужчина из Черновцов продает свою выплату за 600 гривен. Местный “предприниматель” акцентирует, что готов рассмотреть любой товар из перечня: книги, поход в кино и прочее.

“Рассматривается любой товар из перечня категорий, на которые можно потратить эту 1000 со скидкой 40%. Например, вы хотите купить абонемент в спортзал за 1000 гривен. Я вам предлагаю, чтобы я купил его — но за 600 гривен", — рассказывает в своем объявлении житель Черновцов.

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А вот в Киеве мужчина готов обменять “тысячу Зеленского” на 450 гривен. При этом каким именно способом он хочет это сделать, киевлянин не уточняет. В же Харькове выплату за вакцинацию можно конвертировать в “реальные” на 200 гривен.

“Заработок для тех, кто вакцинирован дважды и хочет обменять “тысячу Зеленского” на реальные 200 гривен. Мы поможем их получить и обменять. Работаем по всей Украине”, — пишет автор публикации.

Отметим, что следить за тем, как и куда выплаты за вакцинацию должны тратить украинцы, будет киберполиция. Ни одна из публикаций с предложениями купить, продать или обменять "тысячу Зеленского" на доске объявлений уже недоступна.

Напомним, что в правительстве пообещали выплатить "ковидную" тысячу вакцинированным за границей украинцам.

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