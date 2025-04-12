В Украине на два дня объявили ІІ уровень опасности: в чем причина

Солнце днем, заморозки ночью: украинцы встречают середину апреля с холодом и туманами / © ТСН

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В Украине ночью 13 апреля на большей части территории Украины ожидаются заморозки в воздухе 0…-5°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В связи с этим объявлен II уровень опасности — оранжевый. Самая низкая температура прогнозируется в Карпатах — там ночью похолодает до -8°.

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Днем 13 апреля прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается, лишь ночью на юго-востоке возможен небольшой мокрый снег.

Также местами ожидается туман, преимущественно ночью и утром. Ветер переменных направлений, скоростью 3-8 м/с.

Дневная температура воздуха составит +10…+15°, а на западе страны станет теплее до +18°. В Карпатах в течение дня будет +6…+11° и без осадков.

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