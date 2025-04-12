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- Украина
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В Украине на два дня объявили ІІ уровень опасности: в чем причина
В Украину возвращаются заморозки.
В Украине ночью 13 апреля на большей части территории Украины ожидаются заморозки в воздухе 0…-5°.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
В связи с этим объявлен II уровень опасности — оранжевый. Самая низкая температура прогнозируется в Карпатах — там ночью похолодает до -8°.
Днем 13 апреля прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается, лишь ночью на юго-востоке возможен небольшой мокрый снег.
Также местами ожидается туман, преимущественно ночью и утром. Ветер переменных направлений, скоростью 3-8 м/с.
Дневная температура воздуха составит +10…+15°, а на западе страны станет теплее до +18°. В Карпатах в течение дня будет +6…+11° и без осадков.
Напомним, синоптикиня Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на Пасху.