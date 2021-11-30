В Украине на фоне высокой смертности за сутки поправилось рекордное количество людей

В Украине на фоне высокой смертности за сутки поправилось рекордное количество людей

С начала пандемии жертвами COVID-19 уже стали почти 86 тысяч человек, более 3 млн — инфицировались и почти 3 млн смогли побороть недуг.

Рекорд выздоровлений на фоне высокой смертности. За прошедшие сутки более 25 тысяч человек выздоровели от коронавируса, но не пережили недуг — 561 украинец.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 30 ноября.

Новых случаев зафиксировали более 10,5 тысячи. В Минздраве говорят, что ситуация с коронавирусом в Украине постепенно улучшается. Киев, Луганскую, Львовскую, Одесскую, Ровенскую и Херсонскую области по показателям заболеваемости, госпитализации и загруженности коек с кислородом могут перевести из "красной" в "желтую" карантинную зону.

В то же время и случаи нового штамма "Омикрон" в стране пока не зафиксированы, но в Минздраве говорят, это только вопрос времени.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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