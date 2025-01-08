В Украине на горнолыжном курорте погиб ребенок: жуткие подробности

Медики прибыли на место происшествия и пытались реанимировать мальчика, но их попытки были безуспешными.

На известном украинском курорте среди бела дня 8 января погиб ребенок. Видео с места жуткого инцидента выложили в Сеть.

Случившееся рассказала Виктория Гнатюк в эксклюзиве TSN.ua

Трагедия на известном курорте

8 января на известном украинском курорте погиб ребенок. Медики прибыли по вызову, однако спасти мальчика не удалось. По словам местного журналиста Виталия Глаголы, трагедия произошла на горнолыжном курорте на границе Львовской и Закарпатской областей около 14 часов. Впоследствии информацию об инциденте подтвердили и в областной полиции. Виталий Глагола рассказал детали трагедии, которые узнал из собственных источников.

Мальчик, спускаясь по красно-черной трассе, на большой скорости влетел в защитную сетку. На видео с камер наблюдения, по информации моих источников в руководстве курорта, видно, как ребенок сделал сальто в воздухе после удара и упал на землю. Однако доступ к этому видео отсутствует.

Медики не смогли спасти ребенка

Журналист отметил, что медики оперативно прибыли на место происшествия и пытались реанимировать мальчика с помощью дефибриллятора, но все их попытки оказались безуспешными – сердце ребенка так и не запустилось. Виталий Глагола обнародовал видео с места трагедии, где видна прибывшая по вызову карета скорой помощи. В то же время, детали раскрыли и в полиции. По словам правоохранителей, съезжая с горы на лыжах, ребенок упал и получил тяжелую травму головы.

Что говорят в полиции

Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь травмированному не удалось. Известно, что мальчик вместе с родителями приехал на отдых из Киева. Сообщения о том, что на территории одного из горнолыжных комплексов в Стрыйском районе погиб ребенок, поступило в полицию 8 января около 14.30. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа отделения полиции №3 Стрыйского районного управления полиции и сотрудники других подразделений территориального подразделения полиции.

"Как предварительно установили правоохранители, погибший, 12-летний житель города Киева, отдыхал вместе с родителями. Съезжая с горы на лыжах, он упал и получил тяжелую травму головы. На месте медики оказывали мальчику помощь, однако, несмотря на все усилия, он умер".

Команда TSN.ua выражает искренние соболезнования семье погибшего мальчика. Берегите себя и своих близких!

Напомним, ранее мы писали о том, как защититься во время отдыха на горнолыжном курорте.

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