В Украине на следующей неделе стартует осенний призыв: сколько граждан заберут служить и какие ограничения во время пандемии

В Украине на следующей неделе стартует осенний призыв: сколько граждан заберут служить и какие ограничения во время пандемии

Осенью призовут в армию на 671 человек меньше, чем весной.

В ряды украинской армии на срочную службу этой осенью планируется призвать 13 575 человек. Первые отправки начнутся уже 5 октября, а последние - 21 декабря.

Об этом рассказал начальник отдела комплектования рядовым, сержантами и призыва управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Николай Качаненко в комментарии АрмияInform.

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По словам Качаненко, осенью будет призвано в армию на 671 человек меньше, чем весной. Но цифра для нужд ВСУ, как уточнил офицер, осталась неизменной — 6 500 человек. Больше всего будет призвано в Днепропетровской области — 1300 человек и в Харьковской — 972 человека.

"Общее уменьшение произошло из-за уменьшения потребностей других силовых структур. Мужчины, которые стали студентами, до 1 октября должны предоставить справку об этом в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где они состоят на учете", — пояснил Качаненко.

Он отметил, что уже три призывные кампании в Украине прошли в условиях карантина. Он ожидает, если не будет вспышки, то никаких "проблем не возникнет" и сейчас.

"Сборные пункты оборудованы всем необходимым для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и для соблюдения всех санитарных норм. У нас отработаны графики, согласно которым осуществляются предварительные медицинские осмотры таким образом, чтобы не было скопления людей на призывных участках. Участки обеспечены средствами защиты и дезинфекции, а призывные комиссии происходят с соблюдением социальной дистанции. Усиление карантина может повлиять только на движение железнодорожного транспорта. Но и это у нас предусмотрено — в таком случае призывников будут забирать военные части своим транспортом", — добавил Качаненко.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Украине нужно полностью перейти на контрактную армию.

Как сообщалось, 24 марта Кабинет министров утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-июне 2021 года. Всего отправке в войска в рамках весеннего призыва подлежит 14 тыс. 246 человек.

Показатели призыва в ВСУ уменьшили на 6,5 тыс. человек. В Генштабе объяснили, что такое решение было принято в связи с увеличением численности военнослужащих военной службы по контракту и с целью недопущения превышения предельных показателей численности Вооруженных сил.

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