В Украине на воде с начала года погиб 351 человек: спасатели срочно обратились к украинцам

Только за последние сутки трагические случаи произошли в трех областях.

В Украине с начала года на водоемах утонул 351 человек. В частности – 23 ребенка. Только за прошедшие сутки вода унесла жизни восьми граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, за прошедшие сутки восемь граждан погибли на водоемах Днепропетровской, Черкасской и Одесской областей. Среди них трое детей.

Спасатели отмечают, чтобы родители следили за досугом детей и не позволяли им посещать даже самые маленькие водоемы.

“Не теряйте бдительность: в стране идет война, поэтому не пренебрегайте запретами местного самоуправления по купанию в водоемах, которые могут быть загрязнены взрывоопасными предметами в результате вражеских обстрелов. Не заходите в воду под хмельком, не ныряйте на мелководье или в незнакомых местах, не заплывайте далеко от берега”, — отметили в ГСЧС.

Напомним, что в Новой Каховке вода постепенно начинает отступать. Наводнение отступило ниже центрального проспекта, но подтоплены парковая зона, зоопарк, яхт-клуб.

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