В Украине на выходных, 11-12 ноября, ухудшится погода: дождь, снег и первый уровень опасности

Почти на всей территории Украины объявили первый уровень опасности.
В Укргидрометцентре предупредили об ухудшении погоды по всей стране. В Карпатах возможен снег.
Об этом сообщает ТСН.ua.
В Украине объявили первый уровень опасности
Синоптики прогнозируют, что в субботу и воскресенье поднимется штормовой ветер. Кое-где он будет достигать 25 метров в секунду.
Ветер принесет осадки. В воскресенье обещают обильные дожди во всех регионах, кроме западных.
В Карпатах синоптики предсказывают не дождь, а снег. Из-за ветров, дождей и снега почти по всей стране объявили первый уровень опасности.
Синоптик Наталья Диденко предупредила о снеге в Карпатах
Синоптик Наталья Диденко в Facebook тоже предупредила о дождях и сильном ветре.
"В Карпатах из-за низкой температуры воздуха будет идти мокрый снег и также возможен сильный мокрый снег! Особенно туристы — внимательно! Воздержитесь в эти выходные от походов в горы. Температура воздуха в течение дня особо не изменится, в большинстве областей +7+12 градусов, на юге + 12+17 градусов", — отметила она.
В Киеве в выходные также ожидается ветреная и дождливая погода.
"Ненастье усилит северо-западный сильный ветер! Температура воздуха в дневные часы будет составлять в субботу +9, в воскресенье +7 градусов", — отметила синоптик.
Напомним, какой будет зима 2024 года в Украине.
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