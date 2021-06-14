В Украине на выходных утонули четверо детей: что делать, чтобы избежать трагедии

С начала года на водоемах утонули 8 детей.

В Украине в первый месяц лета на водоемах утонули почти 40 человек, восемь из них — дети.



Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.



Только в минувшие выходные, 12 и 13 июня, на водоемах Закарпатья, Донецкой и Запорожской областей утонули четыре ребенка.

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12 июня в поселке Тюдов Косовского района 12-летний мальчик поскользнулся на камне и упал в реку Черемош, после чего ребенка понесло вниз по течению. Через сутки тело школьника обнаружили в двух километрах от места происшествия.



13 июня в Донецкой области на водоеме "Хрущевский" утонул 10-летний мальчик. Его тело впоследствии обнаружили спасатели. Еще один несчастный случай произошел в тот же день в поселке Яцковка на Краснооскольском водохранилище. Там 7-летний парень прыгнул в воду и не вынырнул. Позже его достали и передали медикам местные жители. Однако после реанимационных мероприятий работники "скорой" констатировали смерть ребенка.



Днем того же дня в Запорожье на реке Днепр жители вытащили из воды и передали судмедэкспертам тело 15-летнего подростка, который утонул во время купания.

Спасатели призывают горожан не пренебрегать мерами безопасности на воде. Во время отдыха запрещается:

купание детей без сопровождения взрослых;

детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;

купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;

вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;

прыгать в воду с лодок, катеров, мостов, сооружений не предназначенных для этого;

купаться в одиночестве;

использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания;

плавать на плавсредствах у пляжей и других мест, не отведенные для купания;

употреблять спиртные напитки до и во время купания;

подплывать близко к плавсредствам, которые идут недалеко от мест купания;

допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;

подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться.

"Также помните, что надувной матрас достаточно сомнительное средство для плавания, тем более на море, где часто поднимается ветер. К сожалению, отдыхающие часто пренебрегают предупреждением специалистов Службы спасения и используют надувные матрасы во время отдыха на водоемах. Нередко это приводит к трагическим последствиям", — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС Украины.

Напомним, что в селе Стобыховка Камень-Каширского района Волынской области 31 мая погиб 8-летний мальчик. Ребенок пыталась вытянуть из водоема шапку и утонул.

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