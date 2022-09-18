В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение: где ждать непогоды

В понедельник, 19 сентября, в Украине усложнятся погодные условия.

Практически на всей территории страны ожидается сильный ветер.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Facebook.

Отмечается, что завтра в Украине, кроме юга, ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Синоптики объявили первый уровень угрозы.

Напомним, сегодня в Карпатах на одной из самых высоких вершин заснежило.

Ранее сообщалось, что бабье лето наступит в конце сентября, то оно продлится примерно до 8 октября. После этого в Украине температура воздуха начнет постепенно снижаться, и больше тепла ждать не стоит.

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