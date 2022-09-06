В Украине набирает обороты коронавирус: за неделю зафиксировано более 16 тысяч случаев — Минздрав

В Украине растет количество выявленных случаев заболевания коронавирусом. За прошедшую неделю выявлено 16 155 новых подтвержденных случаев COVID-19. Умерли 44 человека, в медучреждения госпитализированы 3 868 человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

"Возвращаемся с данными о заболеваемости COVID-19 и кампанией по вакцинации. Отныне мы будем публиковать основные цифры за прошедшую неделю. Это связано с началом роста количества выявленных случаев заболевания и важностью подготовки к новому эпидемическому сезону", — говорится в сообщении.

За период с 29 августа по 4 сентября в Украине:

зафиксировано 16 155 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2024, медработников – 377); 50 055 человек вакцинировано против COVID-19. За отчетную неделю из всех проведенных прививок 30,8% составляют первые дозы, 8,2% — вторые дозы, 57,6% — первые бустерные дозы, 3,4% — вторые бустерные дозы.

Также за прошедшую неделю:

госпитализировано – 3 868 человек;

летальных исходов – 44;

выздоровели – 7 964 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 5 072 533 человека;

выздоровело – 4 935 472 человека;

летальных исходов – 108 885;

проведены тестирования (методом ПЦР и экспресс) – 31 663 994.

С начала вакцинальной кампании привито 16 038 746 человек, из них две дозы получили 15 295 160 человек, первую бустерную дозу — 2 009 824 человека, вторую бустерную дозу — 16 795 человек.

"Важно, что около 744 тыс. человек не получили вторую дозу, а около 13,3 млн – первую бустерную дозу", — отмечают в Минздраве.

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