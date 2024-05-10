В Украине набирает обороты скандальный флешмоб "Уклонист": откуда у него "растут уши"

Россия пытается "романтизировать" уклонение от воинской службы.
Россия пытается сорвать мобилизацию в Украине, используя информационные операции в социальных сетях.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
"Враг продолжает продвигать кампанию по романтизации уклонения от военной службы, целью которой является срыв мобилизации в Украине. В частности, Центр фиксирует активизацию флешмоба "Уклонист"", – говорится в сообщении.
В ЦПД объяснили, что в ТиkТоk и других социальных сетях в последние дни появилось большое количество видеороликов, в которых женщины называют себя "уклонистками". Они танцуют под музыку известной песни "Киевлянка, киевляночка", в которой изменены слова "под уклонистский тренд". Эти женщины выражают поддержку украинским мужчинам, незаконно выехавшим за границу, чтобы избежать мобилизации.
"Также РФ, применяя свою классическую технологию раскола нашего общества, распространяет публикации для продвижения нарратива о якобы "привилегированных" украинцах, которых не мобилизуют", — отметили в Центре.
В сообщении ЦДП отмечается, что эти действия направлены на дискредитацию мобилизационного процесса и усиление негативных настроений в украинском обществе, чтобы подорвать обороноспособность Украины.
Центр противодействия дезинформации призвал украинцев не поддаваться вражеским манипуляциям.
Напомним, в СНБО ответили, действительно ли Украина готовится к переговорам с РФ в июне. В Сети распространяется дезинформационный тезис, будто "Зеленский анонсировал начало заключения мира с Россией".
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