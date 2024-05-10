В Украине набирает обороты скандальный флешмоб "Уклонист": откуда у него "растут уши"

Россия пытается сорвать мобилизацию в Украине, используя информационные операции в социальных сетях.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Враг продолжает продвигать кампанию по романтизации уклонения от военной службы, целью которой является срыв мобилизации в Украине. В частности, Центр фиксирует активизацию флешмоба "Уклонист"", – говорится в сообщении.

В ЦПД объяснили, что в ТиkТоk и других социальных сетях в последние дни появилось большое количество видеороликов, в которых женщины называют себя "уклонистками". Они танцуют под музыку известной песни "Киевлянка, киевляночка", в которой изменены слова "под уклонистский тренд". Эти женщины выражают поддержку украинским мужчинам, незаконно выехавшим за границу, чтобы избежать мобилизации.

В сети запустили скандальный флешмоб "Уклонист". Фото: ЦПД / Фото: Telegram / Центр противодействия дезинформации

"Также РФ, применяя свою классическую технологию раскола нашего общества, распространяет публикации для продвижения нарратива о якобы "привилегированных" украинцах, которых не мобилизуют", — отметили в Центре.

В сообщении ЦДП отмечается, что эти действия направлены на дискредитацию мобилизационного процесса и усиление негативных настроений в украинском обществе, чтобы подорвать обороноспособность Украины.

Центр противодействия дезинформации призвал украинцев не поддаваться вражеским манипуляциям.

Напомним, в СНБО ответили, действительно ли Украина готовится к переговорам с РФ в июне. В Сети распространяется дезинформационный тезис, будто "Зеленский анонсировал начало заключения мира с Россией".

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