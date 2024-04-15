В Украине наблюдается дефицит в энергосистеме в определенные часы суток: с чем это связано

Сейчас несколько энергетических блоков уже находятся в состоянии планового ремонта и подготовки к следующей зиме.

В Украине наблюдается дефицит электроэнергии в определенное время суток. Это связано с российскими ракетными и дроновыми обстрелами энергетической инфраструктуры нашей страны.

Об этом в рамках единого телемарафона на телеканале "1+1" сообщил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян.

"В настоящее время присутствует дефицит в определенные часы суток. Это связано с несколькими факторами: с одной стороны, имеем влияние недавних ракетно-дроновых атак врага на объекты энергетики. С другой стороны, добавился такой фактор, как необходимость выведения в плановый ремонт поочередно блоков атомной генерации", — рассказал Руслан Слободян.

Он отметил, что сейчас несколько блоков уже находятся в состоянии планового ремонта и подготовки к следующей зиме. В то же время, если раньше замещать эти мощности планировалось именно за счет тепловой и гидрогенерации, то сейчас в связи с тем, что значительная часть этой маневренной генерации повреждена, приходится импортировать электроэнергию из Европы.

Кроме того, обстрелы энергетической инфраструктуры российские оккупанты останавливать не собираются.

"Поэтому рекомендовал бы всем украинцам делать все возможное, чтобы готовиться к сложному осенне-зимнему периоду. У каждого, в зависимости от возможностей и местных условий, свои "рецепты": для кого это наличие твердотопливного котла и запас дров, для кого это зарядная станция "Конечно, павербанк должен быть у всех. Хорошо будет, если каждый из нас со своей стороны хорошо подготовится к сложной зиме, а энергетики сделают все для того, что такие средства оказались ненужными", — подытожил Слободян.

Напомним, что в Украине будут вынуждены повысить тариф на электроэнергию.

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