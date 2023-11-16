В Украине наблюдается укрепление гривны: Фурман объяснил, от чего это может зависеть

По его словам, гривня чувствует себя хорошо, когда проводится взвешенная макроэкономическая, валютная, финансовая политика.

В Украине гривна стабильна на фоне взвешенной макроэкономической, валютной и финансовой политики.

Об этом в рамках единого телемарафона рассказал член Совета НБУ Василий Фурман.

По его словам, стабилизация гривны зависит от взвешенной макроэкономической политики. На девальвацию может повлиять печать необеспеченной гривны.

"Гривна чувствует себя хорошо, когда проводится взвешенная макроэкономическая, валютная, финансовая политика. Но и чрезвычайно важно, чтобы Национальный банк не печатал необеспеченную гривну. Помните, в прошлом году Нацбанк вынужденно печатал 400 миллиардов гривен... вынужденный шаг в тот период времени, но надо сказать, что это также повлияло и на инфляцию в прошлом году, и так же повлияло на девальвацию в прошлом году. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы Нацбанк не включал печатный станок", — сообщил Василий Фурман.

Он также подчеркнул, что украинские банки обеспечивают безопасность вверенных им средств.

"Стопроцентно люди могут быть спокойны за свои гривни. Потому что, например, если гривна размещена в банковской системе, то сегодня государство несет стопроцентную гарантию по средствам или депозитам физических лиц в банковской системе", – отметил Василий Фурман.

Напомним, что МВФ спрогнозировал, какой курс валют будет в Украине в 2024 году.