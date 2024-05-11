В Украине наблюдали редкое северное сияние (фото)

В ночь на 11 мая жители Украины могли наблюдать в небе розовое свечение — полярное сияние. Необычное для нашей страны природное явление наблюдали, в частности, жители нескольких регионов. Небо приобрело розово-фиолетовые оттенки.

Считается, что явление произошло на фоне мощной магнитной бури, накрывшей Землю 10 мая и продолжающейся до 12 мая включительно.

Фото: Днепр Оперативный

Напомним, редкое розовое полярное сияние в Украине наблюдалось и в конце апреля 2023 года. Тогда свечение в небе видели жители Киевской, Львовской, Черниговской, Черкасской и Ровенской областей, а также Волыни.

Ученые говорят, что в этом году увидеть полярное сияние в Украине можно будет чаще. Это связано с тем, что Солнце достигнет пика (так называемого "солнечного максимума") своего примерно 11-летнего цикла, во время которого солнечная активность будет самой большой. Ожидается, что 2024 может стать лучшим для наблюдения за северным сиянием за последние 20 лет.

Северное сияние — оптическое явление свечения отдельных участков ночного неба в быстро меняющемся полярных районах. Возникает в верхних слоях атмосферы планеты под влиянием потоков заряженных частиц, направленных магнитное поле планеты к полюсам.

Читайте также: