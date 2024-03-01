В Украине начал работу завод по производству минеральной и питьевой воды Аqua Миргород

Мощности завода Aqua Миргород на 95% состоят из оборудования, производимого в Украине.

В Украине начал работу завод компании Aqua Миргород, специализирующийся на производстве минеральной и питьевой воды. После более чем 20-летнего простоя завод сменил владельца, частично модернизировал мощности и начал производство нового продукта.

Минеральная природная лечебно-столовая хлоридная натриевая вода Aqua Миргород DETOX извлечена из уникальной скважины на глубине 695 метров в сердце Днепровско-Донецкой артезианской впадины. Эта вода имеет естественную минерализацию и после добычи сразу разливается по бутылкам, сохраняя все природные свойства.

Как сообщил предприниматель и акционер венчурного фонда «Феномен», владеющий ООО Аqua Миргород Олег Мищенко, к 2025 году планируется комплексное обновление и модернизация предприятия. Будет увеличено количество производственных линий, что создаст дополнительные рабочие места и соответственно увеличит уплату налогов в госбюджет, поддерживая экономику и развитие области.

Добавим, что мощности завода Aqua Миргород на 95% состоят из оборудования, изготовленного в Украине. Локализация являлась одним из первоочередных приоритетов при реконструкции.