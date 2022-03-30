В Украине началась подготовка к сезону закачки газа

В Украине началась подготовка к сезону закачки газа

На подземных хранилищах начали подготовку к следующему отопительному сезону.

Отопительный сезон в Украине подходит к концу. Компания "Укртрансгаз" приступила к подготовке газохранилищ (ПХГ) к новому сезону закачки газа.

Уже три украинских ПХГ остановили отбор и вошли в нейтральный период.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"В настоящее время проводятся профилактические работы и ремонты. Отдельное внимание уделяется проверке запорной арматуры и настройке предохранительной арматуры, проверке систем водоснабжения и пожаротушения", — говорится в сообщении.

Планируется, что до конца апреля в нейтральный период будут переведены все украинские ПХГ.

Два ПХГ – Краснопоповское на Луганщине и Олишевское на Черниговщине – остановлены в результате проведения боевых действий. Начать профилактические работы здесь нельзя – остается риск для персонала.

Напомним, Украина имеет 9 миллиардов кубометров газа в подземных хранилищах.

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