В Украине началась вакцинация компаний и рабочих коллективов: в Минздраве рассказали, что для этого нужно

Если желающих привиться в компании менее чем пятьдесят, в Минздраве советуют им записаться в лист ожидания вакцинации индивидуально.

В Украине началась вакцинация против COVID-19 компаний, которые имеют в своем штате более 50 человек, желающих вакцинироваться. Их прививают вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Об этом пишет Министерство здравоохранения Украины

Организованные коллективы вакцинируют в каждом регионе Украины в той последовательности, в которой они записывались через контакт-центр МОЗ. Этот процесс будет происходить постепенно и будет зависеть от количества мобильных бригад по иммунизации. В то же время обучение медицинского персонала для вакцинации продолжается, а количество бригад постоянно растет.

Оставить заявку на выезд мобильной бригады для прививки сотрудников компании можно по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19.

Для этого организованные коллективы должны назначить ответственного за подготовку и организацию процесса вакцинации. Этот человек составляет поименные списки желающих привиться работников. Таких людей должно быть не менее 50.

Когда подойдет время прививки коллектива, региональный координатор по вакцинации позвонит ответственному лицу и сообщит всю необходимую информацию для подготовки и проведения прививок.

До приезда мобильной бригады руководство коллектива должен обеспечить необходимые условия:

Помещение для вакцинации:

заранее подготовленное, гигиенично чистое, хорошо освещенное;

отделено от любых производственных площадей или открытых пространств с рабочими местами;

имеет вентиляцию для поставки свежего воздуха (приточная вентиляция, окно и т.п.);

имеет достаточную площадь для комфортной работы мобильной бригады по вакцинации в составе не менее 3 человек;

оборудованное диваном для пациентов, стульями и столиками для работы мобильной бригады;

имеет столик, который может вместить одну небольшую сумку-холодильник (термоконтейнер), инъекционные материалы и коробку для безопасной утилизации шприцев;

имеет доступ к месту для гигиены рук (доступ к рукомойнику), диспенсер со спиртосодержащим антисептиком, и дезинфектор для обработки столика, где разворачивается место подготовки вакцины для прививки;

имеет доступ к интернету (WiFi).

Помещение для медицинского наблюдения после прививок в течение 30 мин, которое может вместить 5-10 человек.

Средства индивидуальной защиты — маски, которые будут закрывать рот и нос (по 1 шт. На каждого работника на каждые 2:00).

Если желающих привиться в компании менее чем пятьдесят, в Министерстве здравоохранения советуют им записаться в лист ожидания вакцинации индивидуально.

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