Отсрочки от мобилизации обновляются по новым правилам: что нужно знать украинцам

Автоматическое продление отсрочек от мобилизации: кому это доступно / © youtube.com/Алла Марущак

Реклама

В Украине началось автоматическое продление действующих отсрочек от мобилизации. По данным Министерства обороны, более 90% из них можно продлить без повторной подачи заявлений и личного обращения в государственные учреждения.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Реклама

Проверка оснований для отсрочки происходит автоматически на основе информации из государственных реестров. После её завершения в приложении «Резерв+» можно будет проверить, продлили ли отсрочку и до какой даты она будет действовать.

Реклама

Автоматическое продление продлится до 30 октября. Отсрочки будут обновляться постепенно, поэтому пользователи будут получать уведомления в «Резерв+» в разное время.

Возможность автоматического продления предусмотрена для 22 категорий граждан. Главное условие — основание для отсрочки должно оставаться в силе, а необходимая информация о нем должна содержаться в государственных реестрах.

В Минобороны подчеркнули, что уведомление в «Резерв+» поступит независимо от результата проверки. Если отсрочку продлят, после получения уведомления необходимо обновить электронный военно-учетный документ и проверить новый срок его действия.

Если автоматическое продление не произошло, это не означает, что человек утратил право на отсрочку. Причиной могут быть, в частности, отсутствующие или устаревшие сведения в государственных реестрах.

Реклама

В таком случае необходимо проверить и, при необходимости, обновить данные. После этого можно повторно подать запрос в «Резерв+», если соответствующая категория доступна онлайн, или обратиться с документами в ЦНАП. При этом уже оформленная отсрочка остается в силе до истечения указанного срока.

Напомним, ранее Кабинет министров принял нашумевшее постановление об изменениях в правилах призыва военнообязанных в Украине.

Новости партнеров

Новости партнеров