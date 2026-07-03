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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Украине начали чаще забирать жилье за долги: кого могут затронуть новые правила

Украинцам объяснили, когда за коммунальные долги могут забрать жилье.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Коммуналка

Коммуналка / © ТСН

В Украине участились случаи принудительного взыскания имущества за неуплату коммунальных услуг. В частности, резонанс вызвала конфискация квартиры у пенсионера в Киеве, накопившего значительный долг перед жилищно-строительным кооперативом (ЖСК).

Об этом пишет «Минфин».

Коммунальные долги — что нужно знать

По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, в зоне наибольшего риска находятся украинцы, не имеющие квартирных счетчиков. В таких случаях управляющие домов могут законно распределять на них общие домовые потери ресурса (небалансы). Это приводит к стремительному росту задолженности.

Именно так произошло в Дарницком районе столицы, где у пенсионера конфисковали и продали на аукционе жилье за долг в 875 тысяч гривен, более половины из которого ЖСК насчитывал в ускоренном темпе из-за отсутствия приборов учета.

Юристы отмечают, что согласно действующему законодательству и нормам принятого в апреле законопроекта № 14005, процедура взыскания долгов упрощена благодаря автоматизации систем исполнительного производства и синхронизации реестров. Это позволяет исполнителям оперативно блокировать банковские счета и налагать арест на имущество.

Когда могут забрать жилье за коммунальные долги

Конфискация единственного жилья остается исключительным и крайним мероприятием. Руководитель практики хозяйственного и гражданского права АО «Юридическая компания WINNER» Светлана Круторогова и председатель АО «Портной и партнеры» Ростислав Кравец выделяют следующие ключевые правовые аспекты взыскания недвижимости за коммунальные долги:

  • Судебное принуждение. Без официального решения суда конфисковать имущество или выселить человека невозможно. При этом поставщики могут взимать долги в упрощенном приказном производстве без вызова сторон, поэтому потребителям важно отслеживать почту.

  • Денежный предел. Продажа единого жилья запрещена, если сумма долга не превышает установленный законом порог, который подняли до 40 минимальных заработных плат (около 346 тысяч гривен).

  • Очередность взыскания. Исполнительная служба изначально обязана проверить наличие средств на счетах, вычеты из заработной платы или пенсии, а также наличие другого движимого имущества (например, автомобиля). Только при полном отсутствии этих активов имущество выставляют на торги.

Эксперты предупреждают: судиться из-за несправедливых платежей очень тяжело. Во-первых, услуги адвокатов стоят дорого — от 3 до 5 тысяч долларов. Во-вторых, у коммунальных компаний есть огромные штаты юристов, с которыми трудно тягаться обычному человеку.

«Как делят расходы ресурса и платежи за него? Имеющим счетчики начисляют по их показаниям. А оставшиеся объемы и сумму „делят“ между теми, у кого счетчиков нет, — законодательство позволяет это делать», — отметил председатель КП «Тепловик» Александр Душенко.

Он призвал граждан регулярно производить поверку приборов и контролировать начисления, чтобы избежать потери субсидий и накопления критических долгов.

Коммуналка в Украине — последние новости

Напомним, в Украине сейчас работает восемь поставщиков газа для населения. Они обнародовали тарифы для бытовых потребителей, которые будут действовать в июле.

Также Кабинет Министров продлил действие действующего тарифа на свет для бытовых потребителей до 31 октября этого года. Таким образом, в июле цена остается постоянной — 4,32 грн за кВт⋅час.

К слову, в июне 2026 года в Украине состоялся пересмотр стоимости жилищно-коммунальных услуг, в результате чего тарифы на водоснабжение и водоотвод в некоторых регионах выросли в 2–3 раза, иногда превысив 100 грн за кубометр.

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Дата публикации
Количество просмотров
510
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