В Украине начали чаще забирать жилье за долги: кого могут затронуть новые правила

Коммуналка / © ТСН

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В Украине участились случаи принудительного взыскания имущества за неуплату коммунальных услуг. В частности, резонанс вызвала конфискация квартиры у пенсионера в Киеве, накопившего значительный долг перед жилищно-строительным кооперативом (ЖСК).

Об этом пишет «Минфин».

Коммунальные долги — что нужно знать

По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, в зоне наибольшего риска находятся украинцы, не имеющие квартирных счетчиков. В таких случаях управляющие домов могут законно распределять на них общие домовые потери ресурса (небалансы). Это приводит к стремительному росту задолженности.

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Именно так произошло в Дарницком районе столицы, где у пенсионера конфисковали и продали на аукционе жилье за долг в 875 тысяч гривен, более половины из которого ЖСК насчитывал в ускоренном темпе из-за отсутствия приборов учета.

Юристы отмечают, что согласно действующему законодательству и нормам принятого в апреле законопроекта № 14005, процедура взыскания долгов упрощена благодаря автоматизации систем исполнительного производства и синхронизации реестров. Это позволяет исполнителям оперативно блокировать банковские счета и налагать арест на имущество.

Когда могут забрать жилье за коммунальные долги

Конфискация единственного жилья остается исключительным и крайним мероприятием. Руководитель практики хозяйственного и гражданского права АО «Юридическая компания WINNER» Светлана Круторогова и председатель АО «Портной и партнеры» Ростислав Кравец выделяют следующие ключевые правовые аспекты взыскания недвижимости за коммунальные долги:

Судебное принуждение. Без официального решения суда конфисковать имущество или выселить человека невозможно. При этом поставщики могут взимать долги в упрощенном приказном производстве без вызова сторон, поэтому потребителям важно отслеживать почту.

Денежный предел. Продажа единого жилья запрещена, если сумма долга не превышает установленный законом порог, который подняли до 40 минимальных заработных плат (около 346 тысяч гривен).

Очередность взыскания. Исполнительная служба изначально обязана проверить наличие средств на счетах, вычеты из заработной платы или пенсии, а также наличие другого движимого имущества (например, автомобиля). Только при полном отсутствии этих активов имущество выставляют на торги.

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Эксперты предупреждают: судиться из-за несправедливых платежей очень тяжело. Во-первых, услуги адвокатов стоят дорого — от 3 до 5 тысяч долларов. Во-вторых, у коммунальных компаний есть огромные штаты юристов, с которыми трудно тягаться обычному человеку.

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«Как делят расходы ресурса и платежи за него? Имеющим счетчики начисляют по их показаниям. А оставшиеся объемы и сумму „делят“ между теми, у кого счетчиков нет, — законодательство позволяет это делать», — отметил председатель КП «Тепловик» Александр Душенко.

Он призвал граждан регулярно производить поверку приборов и контролировать начисления, чтобы избежать потери субсидий и накопления критических долгов.

Коммуналка в Украине — последние новости

Напомним, в Украине сейчас работает восемь поставщиков газа для населения. Они обнародовали тарифы для бытовых потребителей, которые будут действовать в июле.

Также Кабинет Министров продлил действие действующего тарифа на свет для бытовых потребителей до 31 октября этого года. Таким образом, в июле цена остается постоянной — 4,32 грн за кВт⋅час.

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К слову, в июне 2026 года в Украине состоялся пересмотр стоимости жилищно-коммунальных услуг, в результате чего тарифы на водоснабжение и водоотвод в некоторых регионах выросли в 2–3 раза, иногда превысив 100 грн за кубометр.

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