В Украине начали дешеветь овощи: актуальные цены на свеклу, огурцы и картофель

Весной украинцы переживают бешеные скачки цен на продукты, особенно на овощи. В социальных сетях жалуются, что помидоры и огурцы становятся дороже экзотических фруктов. Однако с прошлой недели некоторые овощи и ягоды наконец-то начали дешеветь.

Цены на овощи на украинском рынке начинают снижаться, ведь появляется больше предложений. В частности, подешевела уже белокочанная капуста, пишет EastFruit.

Когда подешевеют овощи в Украине

В начале апреля украинские рынки начали расширять предложения, поэтому овощи стали дешевле. Аналитики делятся, что за предыдущую неделю заметно снизились в цене столовая свекла, белокочанная капуста и картофель. Так, борщевой набор в апреле будет дешевле, чем в марте.

Продавцы все чаще предлагают картофель, пекинскую капусту и столовую свеклу. В то же время, спрос на капусту немного снизился. В топе продаж зелень.

Дешевеют сейчас огурцы и репчатый лук. На рынках и в супермаркетах украинцы все чаще ищут редис и свежие огурцы. Держится спрос и на овощи к борщу.

В продаже появился уже и молодой картофель. Однако он еще не украинский, а импортированный из Македонии.

Ассортимент фруктов, ягод, зелени и овощей растет, в том числе и из-за импорта продуктов, есть много новых предложений из Ирана и Албании.

Цены на овощи в Украине: апрель 2026

По состоянию на начало апреля овощи в Украине стоят в среднем так:

картофель — 5-12 грн/кг

капуста белокочанная — 6-9 грн/кг

молодая белокочанная капуста — 25-30 грн/кг

свекла — 6-9 грн/кг;

морковь — 10-13 грн/кг;

лук репчатый — 6–7 грн/кг;

помидор — 160-170 грн/кг;

огурец — 130–200 грн/кг;

сладкий перец — 200-220 грн/кг;

редис — 68–75 грн/кг;

кабачок — 130-150 грн/кг;

пекинская капуста — 27-32 грн/кг;

баклажан — 220-240 грн/кг;

чеснок — 115–130 грн/кг. Дорогими остаются баклажаны, сладкий перец, огурцы, помидоры и кабачки. Огурцы продолжат падать в цене, ведь начались сборы урожая в теплицах. Также дешевеют укроп и зеленый лук.

Цены на фрукты в Украине

На фрукты спрос не увеличился из-за достаточно высоких цен. Сейчас преобладают продажи яблок. По состоянию на 6 апреля 2026 года средние цены на фрукты в Украине:

яблоко — 25–45 грн/кг;

груша — 55-120 грн/кг;

апельсин — 55–120 грн/кг;

лимон — 110–130 грн/кг;

банан — 70–75 грн/кг;

киви — 110–120 грн/кг.

По сравнению с прошлой неделей, фрукты и цитрусовые почти не изменились в цене. Подешевела только садовая земляника — со 190–210 грн/кг до 150–170 грн/кг.

Напомним, недавно помидоры стали бить рекорды цен и стоили на 66% дороже, чем в прошлом году. На прилавках тепличные помидоры можно купить в среднем по 170 грн за килограмм. Совсем скоро ситуация может измениться, когда украинские поставщики начнут собирать урожай тепличных помидоров.