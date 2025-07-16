В Украине начали лишать водительских прав за уклонение от мобилизации - что известно

Мобилизация / © ТСН.ua

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В Украине начали активнее применять новый инструмент воздействия на граждан, которые игнорируют мобилизационный долг. Речь идет о лишении водительских прав, которое может быть назначено только по решению суда. Эту меру применяют к тем, кто системно не реагирует на вызовы из территориальных центров комплектования (ТЦК).

Об этом пишет Автотема.

Хотя сама норма действует уже более года, первый зафиксированный случай произошел только в феврале 2025 года. Как объясняет адвокат Елена Хоменко, такое опоздание связано с несколькими факторами. Во-первых, суды перегружены делами в период военного положения, а во-вторых — каждое представление требует уплаты судебного сбора, чего многие ТЦК пытаются избегать из-за ограниченных ресурсов.

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Зато более распространенным механизмом наказания является блокировка банковских счетов. Такое решение принимается в случае, когда гражданин не платит штраф за нарушение мобилизационного законодательства в установленный срок. После того как дело попадает в исполнительную службу, сумма штрафа автоматически возрастает: с 17 000 гривен — до 34 000. А с учетом исполнительного сбора — может достигать и 37 000 гривен.

По официальной информации от Министерства юстиции, десятки тысяч украинцев уже столкнулись с блокировкой счетов из-за уклонения от выполнения требований ТЦК.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине претерпели изменения правила по мобилизации. В частности, это касается и отсрочки от призыва на военную службу.