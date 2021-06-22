В Украине начали массовую вакцинацию от COVID в компаниях: как прививаться

Речь идет о компании, где прививки хотят сделать более 50 человек.
В Украине начали прививать от коронавируса работников компаний, где более полсотни сотрудников изъявили желание вакцинироваться.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Щазначаеться, что прививки делать препаратом Comirnaty от фармацевтической компании Pfizer/BioNTech.
Отмечается, что коллективы будут вакцинировать в каждом регионе в той последовательности, в которой они записывались через контакт-центр МЗ. Как быстро двигаться процесс, не сообщается. Впрочем, в ведомстве объясняют: все будет зависеть от количества мобильных бригад по иммунизации, количество которых обещают увеличивать.
Для того, чтобы записаться в очередь на вакцинацию, компания должна:
- оставить заявку через контакт-центр;
- определить ответственную контактное лицо по вопросам вакцинации;
- составить списки желающих вакцинироваться;
- обеспечить помещение для вакцинации и медицинского наблюдения после вакцинации;
- обеспечить соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты и САНИТАЙЗЕР в месте вакцинации.
Напомним, вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля. Первыми препарат начали вводить медицинским работникам коронавирусных больниц, бригадам экстренной помощи, сотрудникам лабораторий, тестирующих на COVID-19 жителей и персонал домов престарелых и военных на фронте. Второй этап из пяти начали 22 марта.
Кроме того, на выходных, 29 и 30 мая, в Киеве, Львове и Одессе начали работать центры массовой вакцинации. Там делают прививки против коронавируса людям из "списка ожидания".
Украинский начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца. Впрочем, для этого нужно вакцинироваться двумя дозами препарата. Документ называется Международное свидетельство о вакцинации. Оно двух языках: украинском и иностранном — это может быть английский или французский. На бланке указаны личные данные, фамилия, имя, дата рождения.