В Украине начали отключать должников света: какая область стала первой

В Винницкой области начали отключать должников электроснабжения за неуплату. В день отсоединяют до полусотни потребителей.

Об этом рассказал коммерческий директор АО "Винницаоблэнерго" Алексей Тарарака.

Также читайте В Украине прогнозируют повышение тарифов на свет вдвое: какая стоимость будет в 2024 году

По его словам, на 25 января долг перед АО "Винницаоблэнерго" составляет 130 миллионов гривен. Не платят за свет 160 тысяч владельцев жилья.

"Линия выключается из подстанции, заземляется и отключается. Пользоваться уже нельзя будет", — пояснил электромонтер АО "Винницаоблэнерго" Олег Кражай.

Отключать должников в Винницкой области начали с понедельника, 22 января. Тарарака подчеркнул, что восстановление электропитания – это уже платная услуга. Так что, кроме погашения долга, потребителю придется заплатить еще и за нее.

По его мнению, первые дни отключений покажут потребителям, что все всерьез и нужно начать платить долги. Мораторий был снят в последний день декабря.

Напомним, на фоне разговоров о вероятности роста тарифов на электроснабжение в правительстве сделали заявление.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.