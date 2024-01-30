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В Украине начали отключать должников света: какая область стала первой

В Украине начали отключать должников света: какая область стала первой

Свет / Фото: Unsplash

Долг перед АО "Винницаоблэнерго" составляет 130 миллионов гривен.

В Винницкой области начали отключать должников электроснабжения за неуплату. В день отсоединяют до полусотни потребителей.

Об этом рассказал коммерческий директор АО "Винницаоблэнерго" Алексей Тарарака.

По его словам, на 25 января долг перед АО "Винницаоблэнерго" составляет 130 миллионов гривен. Не платят за свет 160 тысяч владельцев жилья.

"Линия выключается из подстанции, заземляется и отключается. Пользоваться уже нельзя будет", — пояснил электромонтер АО "Винницаоблэнерго" Олег Кражай.

Отключать должников в Винницкой области начали с понедельника, 22 января. Тарарака подчеркнул, что восстановление электропитания – это уже платная услуга. Так что, кроме погашения долга, потребителю придется заплатить еще и за нее.

По его мнению, первые дни отключений покажут потребителям, что все всерьез и нужно начать платить долги. Мораторий был снят в последний день декабря.

Напомним, на фоне разговоров о вероятности роста тарифов на электроснабжение в правительстве сделали заявление.

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