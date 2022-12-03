В Украине начали проверять переселенцев, часть из них может потерять выплаты: о ком идет речь

Если в течение 10 дней человек не явится в Управление соцзащиты, выплаты будут прекращены.

Украинцы, вернувшиеся домой, на свое постоянное место жительства, теряют право на получение выплат для переселенцев.

Об этом сообщила министерша социальной политики Украины Оксана Жолнович в интервью "Общественному".

Она отметила, что для вернувшихся домой и оставшихся без работы есть государственные программы.

"Если человек вернулся, он был внутренне перемещен и у него нет работы... у нас есть программы: малообеспеченные, многодетные, та же субсидия. Мы можем помогать просто уже решая конкретную проблему, которая возникает у человека по месту жительства", – сказала Жолнович.

Министр пояснила, что гражданам, зарегистрированным как ВПЛ, по возвращении домой придет сообщение с просьбой явиться в Управление соцзащиты и подтвердить свое пребывание. Если в течение 10 дней человек не появится, выплаты будут прекращены. Если неявка была по уважительной причине, нужно будет написать заявление, предоставить соответствующие документы и выплаты будут возобновлены.

Напомним, более 14,5 миллионов украинцев уехали за границу с начала полномасштабного вторжения России.

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