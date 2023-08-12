В Украине начали регистрировать торговые суда для движения в Черном море — ВМС

В Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, которые готовы проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона.

По его словам, судовладельцы и капитаны были предупреждены о потенциальной опасности, в частности, со стороны флота РФ, и о минной опасности, которая остается на высоком уровне.

"На самом деле, было принято решение наконец-то решить эту проблему, решить таким образом – открыть эти пути морских коммуникаций. Конечно, это все будет происходить под наблюдением Вооруженных сил Украины. Все возможное, что от нас зависит, по обеспечению безопасности, мы делаем. И сейчас уже открыта регистрация, координатор уже работает", – сказал Плетенчук.

В то же время представитель ВМС ВСУ отметил, что все детали касательно этой регистрации не может в настоящее время раскрыть. Кроме того, Украина пока еще не определила, сколько будут действовать коридоры в Черном море.

"Они (россияне - ред.) не просто говорят, что эти суда будут рассматриваться как перевозчики оружия, а в одном из морских переговоров было услышано такое, что будет признано, что эта страна участвует в войне на стороне Украины. Поэтому по состоянию на сейчас это такой терроризм пока в радиоэфире, и соответственно это тоже является нарушением международного права, морского права относительно свободы судоходства", — подчеркнул спикер ВМС.

По словам Плетенчука, временные коридоры должны помочь в преодолении международного гуманитарного кризиса, а также дать возможность компаниям забрать находящиеся в "гуманитарном плену" суда из-за агрессии России.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 июля 2023 года заявил, что Россия выходит из "зернового соглашения".

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