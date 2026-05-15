В Украине начали штрафовать за незарегистрированных собак: как узаконить животное и не "влететь" на деньги

Обязательный учет домашних животных в Украине окончательно перестает быть чисто бумажным правилом. Практику уличных проверок, которую сейчас применяют во Львове и Ужгороде, вскоре масштабируют на всю страну, поэтому хозяевам стоит заранее позаботиться о внесении своих четвероногих друзей в официальные базы данных.

Об этом рассказала кинолог Марина Бойко в Тик-Ток.

Эксперта отметила, что регистрация животных - это не наличие чипа или адресника, это специальная процедура, которую можно пройти в местном Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).

"Есть версия что это можно сделать через "Дію", но это не так", - отметила Марина.

По словам кинолога, процесс регистрации кота или собаки довольно прост: владельцу животного необходимо посетить ближайший ЦПАУ с личным паспортом, ветпаспортом любимца (обязательно с ксерокопией отметки о прививке от бешенства) и цветной фотографией четвероногого формата 10 на 15 см. На месте вы заполняете заявление и платите 210 гривен за услугу.

В течение двух недель вам на телефон поступит уведомление - после этого можно забирать официальное свидетельство и номерной жетон на ошейник вашего любимца.

Эксперт отмечает, что сейчас штраф за первичное отсутствие документов о регистрации животного небольшой - 340 гривен, но с каждым разом эти штрафы будут увеличиваться.

Напомним, летом собаки могут получить тепловой удар уже при температуре более 25 градусов, а больше всего рискуют брахицефальные породы (мопсы, бульдоги, боксеры), а также хаски, овчарки, ретриверы, пожилые и чрезмерно упитанные животные.

