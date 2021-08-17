В Украине начали тестировать COVID-сертификаты для владельцев Android: кто и как может проверить документ

В Украине начали тестировать COVID-сертификаты для владельцев Android: кто и как может проверить документ

COVID-сертификаты доступны для тестирования в "Дії" для тех, кто прошел полный курс вакцинации.

СOVID-сертификаты могут протестировать владельцы смартфонов на операционной системе Android в приложении "Дія". Бета-тест на iOS стартовал еще в начале июля.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії"

Украинцев призвали попробовать в тестовом режиме "ковидный" сертификат для отображения документа и исправления ошибок при необходимости, которые были сделаны при внесении данных.

"В июле мы запустили бета-тест COVID сертификатов на iOS, а уже сегодня можно протестировать сертификаты на Android. Дело в том, что в Google появились новые требования по содержанию и прав доступа к информации, связанной с COVID-19", — говорится в сообщении.

В "Дії" добавили, что работа над COVID-сертификатами не останавливается. Разработкой и технической реализацией совместно занимаются команды Минцифры, Минздрава, МВД, МИД, ГПСУ и НСЗУ.

В свою очередь, министр цифровой трансформации Михаил Федоров добавил, что с 17 августа Минцифры постепенно начнет отправлять письма со ссылкой на инструкцию и приложение на электронные почты тем, кто зарегистрировался на тест для Android. Глава Минцифры напомнил, что на прошлой неделе начался последний технический этап — подключение Украины к продуктовой инфраструктуре COVID-сертификатов ЕС.

"Это параллельный шаг с политическим решением — принятием Еврокомиссией так называемого equivalency decision, то есть признания украинских COVID-сертификатов такими, которые могут быть использованы при путешествий", — говорится в его сообщении.

Отметим, что протестовать COVID-сертификаты в "Дії" могут граждане, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса на территории Украины.

ТСН.ua расспросил о COVID-сертификатах в проектного менеджера в Министерстве цифровой трансформации Екатерины Черногоренко и в Министерстве здравоохранения Украины. Что это за сертификат и пустят ли с ним в Европу — читайте в нашем материале.

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Электронные COVID-сертификаты, Интернет и новые услуги в "Дії": интервью с Михаилом Федоровым

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