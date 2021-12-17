В Украине начали третий раз вакцинировать людей: сколько и кому уже сделали дополнительных COVID-прививок

В Украине начали третий раз вакцинировать людей: сколько и кому уже сделали дополнительных COVID-прививок

Дополнительная прививка предназначена только для определенных категорий людей.

В Украине начали делать дополнительную прививку против коронавируса. Уже свою третью дозу получили 14 человек.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Как отмечается, дополнительную прививку против коронавируса не следует путать с бустерной дозой. Дополнительная инъекция предназначена только для определенных категорий со слабым иммунитетом. Речь идет о: людях с ВИЧ-инфекцией, онкологией, после трансплантации органов, людях, проходящих иммуносупрессивную или иммуномодуляционную терапию, и людях с рядом других иммунодефицитных состояний.

Дополнительную дозу вакцины против COVID-19 можно получить по направлению от семейного или профильного врача. Третью прививку могут получить через 28-90 дней после второй дозы, независимо от того, какой вакциной иммунизировались ранее, объяснял ранее главный санврач Игорь Кузин.

Всего в течение 16 декабря в Украине было вакцинировано против коронавируса 132 991 человека. Первую дозу получили 43 939 человек, полностью иммунизированы – 89 038 человек.

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"Уже 46,1% взрослого населения Украины получили по меньшей мере одну прививку против COVID-19. 41,3% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%", – говорится в сообщении.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua. Напомним, Минздрав может принять решение об обязательной третьей дозе вакцины от коронавируса для всех.

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