В Украине начали третий раз вакцинировать людей: сколько и кому уже сделали дополнительных COVID-прививок

Дополнительная прививка предназначена только для определенных категорий людей.
В Украине начали делать дополнительную прививку против коронавируса. Уже свою третью дозу получили 14 человек.
Об этом сообщили в Минздраве.
Как отмечается, дополнительную прививку против коронавируса не следует путать с бустерной дозой. Дополнительная инъекция предназначена только для определенных категорий со слабым иммунитетом. Речь идет о: людях с ВИЧ-инфекцией, онкологией, после трансплантации органов, людях, проходящих иммуносупрессивную или иммуномодуляционную терапию, и людях с рядом других иммунодефицитных состояний.
Дополнительную дозу вакцины против COVID-19 можно получить по направлению от семейного или профильного врача. Третью прививку могут получить через 28-90 дней после второй дозы, независимо от того, какой вакциной иммунизировались ранее, объяснял ранее главный санврач Игорь Кузин.
Всего в течение 16 декабря в Украине было вакцинировано против коронавируса 132 991 человека. Первую дозу получили 43 939 человек, полностью иммунизированы – 89 038 человек.
"Уже 46,1% взрослого населения Украины получили по меньшей мере одну прививку против COVID-19. 41,3% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%", – говорится в сообщении.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним, Минздрав может принять решение об обязательной третьей дозе вакцины от коронавируса для всех.
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