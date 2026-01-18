В Украине начали вводить аварийные графики отключения света

В настоящее время энергетики прибегают к жестким ограничениям поставки электроэнергии. / © Getty Images

Сегодня, 18 января, в Полтавской и Сумской областях введены аварийные отключения света.

Соответствующую информацию обнародовали в облэнерго регионов.

«В Полтавской области применен ГАО! В 8:10 полученная команда от НЭК „Укрэнерго“ применить ГАО в объеме 1-5 очереди», — говорится в сообщении полтавского облэнерго.

«Уважаемые потребители электроэнергии! По указанию НЭК „Укрэнерго“, на территории Сумщины в 08:10 введен график аварийных отключений для 1-5 очередей потребителей. Причина — повреждение энергосистемы в результате атаки армии РФ», — добавили в «Сумыоблэнерго».

Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал готовиться к полному отсутствию света — в течение 24 часов. Он отметил, что власти уже разрабатывают план по пунктам обогрева на случай падения температуры в квартирах до +4 градусов.