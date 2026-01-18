- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 756
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине начали вводить аварийные графики отключения света
В Полтавской и Сумской областях — сложная ситуация из-за вражеских обстрелов. Там не действуют почасовые графики отключения света.
Сегодня, 18 января, в Полтавской и Сумской областях введены аварийные отключения света.
Соответствующую информацию обнародовали в облэнерго регионов.
«В Полтавской области применен ГАО! В 8:10 полученная команда от НЭК „Укрэнерго“ применить ГАО в объеме 1-5 очереди», — говорится в сообщении полтавского облэнерго.
«Уважаемые потребители электроэнергии! По указанию НЭК „Укрэнерго“, на территории Сумщины в 08:10 введен график аварийных отключений для 1-5 очередей потребителей. Причина — повреждение энергосистемы в результате атаки армии РФ», — добавили в «Сумыоблэнерго».
Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал готовиться к полному отсутствию света — в течение 24 часов. Он отметил, что власти уже разрабатывают план по пунктам обогрева на случай падения температуры в квартирах до +4 градусов.