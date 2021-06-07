В Украине начали выдавать Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19: кто и как его получит

Украинцы могут получить такую бесплатную справку или сразу после прививки второй дозой, или путем обращения к врачу.
Люди, привившиеся двумя дозами вакцины против COVID-19, могут получить Международное свидетельство о вакцинации, которое необходимо для пересечения государственной границы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Свидетельство можно получить в бумажной форме:
- сразу после получения последней дозы вакцины против COVID-19;
- в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности в семейного врача.
Срок действия документа — один год с возможностью продления. Его заполняют на английском или французском языке, дополнительно также украинском.
Свидетельство должно содержать персональные данные пациента (фамилия и имя латиницей записываться так же, как в загранпаспорте гражданина, или по правилам транслитерации) информацию о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации и т.д.); обязательный официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача; обязательную подпись пациентом или его уполномоченным представителем. При необходимости и по запросу человека заведение должно напечатать и оформить его в соответствии с международными требованиями.
Если у человека есть абсолютные противопоказания к проведению прививки против COVID-19, вместо свидетельства по требованию пациента предоставляется письменное разъяснение на украинском и/или английском языке с перечнем оснований для такого решения.
"Не следует путать международные свидетельства о вакцинации с "иммунными паспортами" или "ковидными сертификатами", которые сейчас разрабатывают в Украине и за рубежом, поскольку это разные понятия, — отметили в Минздраве.
Как заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, никаких других "иммунных паспортов" Украина внедрять не будет. Если определенная страна потребует при пересечении границы международное свидетельство о вакцинации против COVID-19, украинцы будут получать такую бесплатную справку в два клика.
Отметим, свидетельство будет действительным, только если препарат, которым человек привился, является одобренным ВОЗ для экстренного использования.
Украина сейчас использует три протикоронавирусные вакцины: Comirnaty (от Pfizer-BioNTech), AstraZeneca (разных производителей) и CoronaVac от (Sinovac Biotech). Все они одобрены ВОЗ для экстренного использования. Все вакцины, разрешенные в Украине — двухдозные.