В Украине начали выдавать новые водительские удостоверения: что изменилось

Новые документы имеют три буквы и шесть цифр в качестве защитного элемента.

Сервисные центры МВД ввели новый образец водительского удостоверения с дополнительной защитой.

Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, новые документы имеют три буквы и шесть цифр как защитный элемент. Это нововведение направлено на уменьшение случаев подделки водительских прав.

Рудык также подчеркнул, что ранее выданные водительские удостоверения остаются в силе, поэтому их обменивать не обязательно. Однако водителям нужно обновлять свои документы в случае истечения срока их действия, изменения личных данных или потери удостоверения.

Чтобы получить новое удостоверение или осуществить его замену, необходимо иметь документ, подтверждающий личность, а также идентификационный код. Во время военного состояния медицинская справка для восстановления удостоверения не требуется, что упрощает процедуру.

По статистике, предоставленной Главным сервисным центром МВД, в 2024 году в Украине было выдано около 380 тысяч водительских удостоверений, из которых около 14 тысяч выданы в электронном формате. Это показывает, что электронные документы постепенно приобретают популярность среди украинцев, способствуя упрощению доступа к государственным услугам.

Напомним, в министерстве объяснили алгоритм действий для водителей, желающих получить новое удостоверение. Водители могут обратиться за новым документом, начиная со следующего дня по истечении срока действия текущего удостоверения.

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