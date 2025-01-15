В Украине начались экстренные отключения света: в каких областях

При экстренных отключениях электроэнергии графики не действуют.

Экстренные отключения света 15 января вводятся в шести областях Украины.

Об этом сообщили в ДТЭК и "Укрэнерго".

В частности, в заявлении ДТЭК Днепропетровские электросети говорится, что по приказу НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии.

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"Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", – призвали в учреждении.

В то же время в "Укрэнерго" заявили, что в связи с массированной ракетной атакой в ​​Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях применены аварийные отключения света.

Напомним, ранним утром 15 января российские войска устроили массированную атаку по Украине ракетами. Взрывы были слышны на востоке, в центре и западе страны.

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