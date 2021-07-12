В Украине начались международные учения "Казацкая булава-2021"

Кроме украинской стороны в них принимают участие военные из США, Великобритании, Канады и Швеции.

В Украине в понедельник, 12 июля, начались международные военные учения "Казацкая Булава-2021". Маневры и тренировки продлятся до 24 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Учения начались на базе межвидового центра подготовки военных частей и подразделений в Николаевской области. Открытие проходило с участием командования Сухопутных войск ВСУ, оперативного командования "Восток", командира 4-го батальона Королевского полка Шотландии и командира операции UNIFIER.

Участие в маневрах примут около 2000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран-партнеров.

Напомним:

В Одессе закрыли военные учения Sea Breeze-2021. Это были самые масштабные за всю историю Украины международные маневры, в которых принимали участие военные из более тридцати стран мира. Не обошлось и без вмешательств страны-агрессора. Россияне пытались провоцировать иностранные корабли, но безрезультатно — на них просто не обращали внимания.

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