В Украине начались проблемы с бронированием мужчин: что об этом известно

Бронирование "зависло"? Бизнес жалуется на сложности с бронированием сотрудников. В Европейской бизнес-ассоциации сделали громкое заявление. Там считают, что проблема приобретает системный характер. Между тем, Минобороны проверяет, кого и на каких основаниях забронировали от мобилизации. Если выявят нарушение – бронирование может быть отменено.

Все детали – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Бронирование "зависло"?

В Украине бизнес стал жаловаться на невозможность переподтвердить статус критичности, который дает право на продолжение действия бронирования сотрудников. Об этом сообщила Европейская бизнес-ассоциация.

"Учитывая динамику запросов бизнеса по этому вопросу, проблема приобретает системный характер. По сути, решение о повторном подтверждении статуса критически важного предприятия просто "зависает" в соответствующих органах", — говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении, по состоянию на середину 2024 года сотрудники в рядах ВСУ находятся у 86% опрошенных членских компаний Ассоциации. У половины, а именно у 52% компаний, количество мобилизованных достигает до 10% от общего количества военнообязанных. У 28% количество мобилизованных достигает 10-20%, у 6% — 20-40%.

У около половины компаний, а именно 46% среди мобилизованных или добровольцев критические для работы предприятия специалисты. В частности, это руководители, инженеры, ИТ-специалисты, водители, электричества, механики, операторы производственных линий. В Европейской бизнес-ассоциации добавили, что для бизнеса очень важна прогнозируемость кадровой политики.

"Улучшение условий бронирования сотрудников – это запрос №1 от бизнеса на сегодня, по результатам опросов Ассоциации. Компании страдают не только от нехватки квалифицированных специалистов, но и от невозможности прогнозировать работу. Речь идет о риске мобилизации критических специалистов, например операторов специфического оборудования или специалистов" с уникальными знаниями, без которых могут прерваться или остановиться производственные/операционные процессы на предприятии", — говорится в сообщении.

В ЕБА также добавили, что при условиях, когда экономическое бронирование еще не принято, а бронирование по статусу критичности поставлено на паузу, компании фактически лишены возможности кадрового планирования.

Бронирование приостановили?

Напомню, что 17 июля в Украине была запущена услуга электронного бронирования через Действие. Пока сервис доступен только для критически важных предприятий, но со временем Минцифра планирует расширить категории бизнеса. 9 октября СМИ сообщили о якобы прекращении процесса бронирования на время проведения аудита, в ходе которого Минобороны проверит, кого и на каких основаниях забронировали от мобилизации. Об этом идет речь в документе с решением правительства по итогам совещания. Текст документа опубликовало издание The Page. Его подлинность и принятие подтвердили источники в правительстве.

По данным СМИ, президент Украины Владимир Зеленский был на совещании и якобы возмущался, что забронировали 1,5 миллиона мужчин. Поэтому центральным органам исполнительной власти, областным администрациям и другим государственным органам рекомендовано воздержаться от принятия решений об определении таких предприятий критически важными до урегулирования этого вопроса. Примечательно, что сам президент и предложил идею экономического бронирования.

Это была очень простая формула, озвученная Зеленским. В конце 2023-го на итоговой пресс-конференции он объяснил, какой вид может выглядеть: "новый справедливый механизм бронирования" для бизнеса. По его словам, формулой такого бронирования должно быть "ты воюешь или работаешь на государство". Все это вытекало из того, что появился запрос на мобилизацию еще на 450-500 тысяч военных.

Одновременно Зеленский дал и свою оценку, сколько это может стоить – 500 миллиардов гривен. Сумма – просто неподъемная для Украины в современных военных реалиях, поэтому президент также отметил, что ждет от Министерства финансов ответа на вопрос, где найти эти средства.

Аудит бронирования

По информации Минобороны, в Украине сейчас насчитывается более миллиона забронированных мужчин. В стране до 15 ноября должен провести аудит "критических" предприятий, получивших такой статус от органов местного самоуправления. Об этом рассказал первый заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

По его словам, в комиссию, которая будет проводить аудит, планируется включить военных. Если предприятие окажется "не критичным для государства", то бронирование будет пересмотрено. В то же время Гаврилюк опроверг информацию СМИ, что бронирование якобы было приостановлено полностью.

Бронирование через "Действие" и "Резерв+"

Напомним, что с октября 2024 года работодателям предоставили возможность подавать списки на бронирование своих работников не только в бумажной форме, но и онлайн – через портал "Действие".

Михаил Федоров, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, отметил, что услуга работает в несколько кликов, а результата нужно ожидать не дольше часа.

При формировании списков работодатель представляет сведения о работнике. Кроме паспортных данных и налогового номера указываются реквизиты военно-учетного документа, военно-учетная специальность, а также дата обновления персональных данных. Сложившиеся списки проверяются электронными средствами Реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Далее сведения о бронировании будут автоматически отображаться в "Резерв+" и сгенерированном военно-учетном документе работника, который также может по желанию сформировать в "Действии" выписку о своем бронировании. Но такая процедура действует только тогда, когда работник своевременно обновил свои военно-учетные данные, не находится в розыске и состоит на военном учете.

Адвокат Марина Бекало объяснила, что ждет тех работников, которые вовремя не обновили свои военно-учетные данные, но хотят получить бронирование.

Что будет с экономичным бронированием?

По словам нардепа Алексея Мовчана, сейчас готовят условия для работодателей, которые будут включены в законопроект об экономическом бронировании. Основная цель этих условий – легализация работников, которые скрываются от призыва и работают нелегально. Это должно привести к активизации экономики и ожидаемым поступлениям в бюджет в 100 млрд грн.

Для получения защиты от призыва предприятиям необходимо соблюдать определенные условия, такие как: официальное оформление работников; отсутствие штрафов и нарушений налогового законодательства, как и налоговых долгов. Мовчан подчеркнул, что возможностью бронирования смогут воспользоваться не только предприятия критической инфраструктуры, но и другие компании. Однако условия для индивидуальных предпринимателей будут отличаться, но конкретные детали пока не раскрыты. Известно, что защиту от призыва может получить лицо, имеющее "белую" зарплату, превышающую средний уровень по региону.

К примеру, для жителя Киева это должно быть более 21 тыс. грн, а для жителя Полтавщины – более 16 тыс. грн. Предприятия должны будут уплатить от 20 до 30 тыс. грн. за каждого забронированного работника, но эта сумма еще будет уточнена.

29 августа стало известно, что парламент разработал три модели экономического бронирования от мобилизации. Эти модели предполагают: уплату специального сбора за бронирование работников; бронирование из заработной платы; смешанную модель бронирования. Также нужно не иметь задолженности по выплате заработной платы и налогов и сборов. Еще раньше появлялась такая информация об основных предложениях экономического бронирования.

Важный момент для ФЛП. Если физическое лицо-предприниматель выполняет два последних условия, а именно: деятельность ФЛП начата до 2024 года и доход составляет не менее трехкратного сбора за бронирование (61200 грн), то он может бронировать как себя, так и своих работников. Примечательно, что ФЛПы, зарегистрированные в 2024 году, не смогут забронировать своих работников.

Мнения разделились

Примечательно, что по принципу "Воюй или плати" мнения разделились. Одни называют такой подход несправедливым, ведь он позволит богатым гражданам "откупиться" от службы в армии. Другие указывают на неотвратимость таких изменений, учитывая сложную ситуацию с деньгами для армии.

Однако, по сообщению нардепа от партии "Голос" Ярослава Железняка, на 4 октября в Украине принято решение о внедрении модели экономического бронирования. О том, какую модель выбрали – неизвестно, отмечает он, но обсуждения идут вокруг ежемесячного подтверждения зарплаты работника. Более того, в Министерстве экономики прогнозируют, что экономическое бронирование может заработать в октябре-ноябре. По подсчетам Министерства финансов, ежемесячные поступления в госбюджет от этого могут составить около 8 млрд. грн.

Напомним, глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев предусматривает, что уже к концу 2024 года в Украине заработает модель экономического бронирования.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.