В Украине начались внезапные проверки школьных столовых: чем встревожены медики

В этом учебном году в школах зафиксировали вспышки острых кишечных инфекций.

С понедельника, 11 октября, Министерство здравоохранения будет проводить внезапные проверки работников школьных пищеблоков на золотистый стафилококк.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве пояснили, что дополнительный контроль проводится из-за того, что в этом году в учебных заведениях уже зафиксировали вспышки острых кишечных инфекций. Их причиной были нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм, в частности, люди, которые готовили пищу в школах, были носителями золотистого стафилококка.

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"Внезапные проверки помогут выяснить, проводят ли на самом деле медицинские осмотры, которые должны проходить работники пищеблоков. Или это просто формальность. Носители инфекций будут отстранены от работы на время лечения и до полного выздоровления, ведь речь идет о безопасности детей", — говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что ситуация с подделками ПЦР-тестов и COVID-сертификатов "дает основания полагать, что и с медицинскими осмотрами у нас не все в порядке".

Напомним, массовое заболевание более 90 детей в учебном заведении в Хмельницком было вызвано употреблением блюд с возбудителем инфекции — золотистым стафилококком.

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