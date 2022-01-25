В Украине начались военные учения по применению нового вооружения, которое передала Британия

Украинские военные учатся, как использовать противотанковые ракетные комплексы NLAW.

Сегодня, 25 января, во Львовской области начались военные учения по применению новоых противотанковых ракетных комплексов NLAW, которое передала Великобритания. Учения проводят инструкторы британской миссии Orbital.

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Об этом сообщил канал "Оперативный ВСУ".

"Старичи, Львовская область, военные учатся применению нового вооружения NLAW. Учебный процесс происходит быстрыми темпами", – говорится в сообщении.

Занятия проводятся в 184 Учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, об этом сообщил ее начальник Павел Ткачук.

"Уже вскоре первые несколько десятков военнослужащих ВС Украины будут способны не только эффективно применять эти ПТРК, но и смогут сами учить других украинских воинов. Убежден, общими усилиями мы защитим нашу Родину от любых посягательств агрессора", — отметил он.

фото/Павел Ткачук, Facebook

Как сообщалось ранее, 18 февраля в Минобороны Украины поинформировали, что ВСУ получили от Великобритании оборонную помощь. Речь идет о противотанковых управляемых ракетах NLAW — совместной разработке Британии и Швеции. В Минобороны заверил, что предоставленные средства будут использованы только для самообороны.

фото/Павел Ткачук, Facebook

Отметим, что британский премьер Борис Джонсон не исключает, что вторжение России в Украину может начаться с наступления на Киев.

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