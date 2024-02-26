В Украине началось бета-тестирование образовательных документов в "Дії": Федоров рассказал детали

Чтобы поучаствовать в бета-тестировании, нужно зайти в чат-бот и оценить новую услугу.

В Украине началось бета-тестирование образовательных документов в приложении "Дії". Теперь не нужно будет искать дома дипломы, они будут расположены в приложении.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

По его словам, теперь в "Дії" будут доступны также образовательные документы, в частности — дипломы.

“Больше не нужно будет искать дома диплом и просить родителей его отправить по почте. При трудоустройстве не нужно будет вести папку с дипломами, а при поступлении в ЗВО со свидетельствами. Даже если выехали за границу, все удобно и под рукой – в Дії. Воспользуйтесь новым сервисом первым. Присоединяйтесь к бета-тестированию, если вы граждане Украины, вам исполнилось 14 лет и есть идентификационный код. У вас могут подтянуться документы от свидетельства о среднем образовании до диплома доктора философии”, — подчеркнул Михаил Федоров.

Чтобы поучаствовать в бета-тестировании, нужно зайти в чат-бот и оценить новую услугу.

Напомним, что на Закарпатье украинцам венгерского происхождения разослали сообщения с угрозами.

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