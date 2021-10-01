В Украине начался осенний призыв: сколько человек пойдет на службу и кто может получить отсрочку

В Украине начался осенний призыв: сколько человек пойдет на службу и кто может получить отсрочку

Призыв продлится с 1 октября.

В Украине начинается осенний призыв в ряды Вооруженных сил: он продлится в течение двух месяцев.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что первые отправки в войска начнутся 5 октября. Завершится призыв 21 декабря. Планируется, что призовут 13 575 срочников:

в ряды Вооруженных сил — 6500 человек,

Национальную гвардию — 4775 человек,

Государственную пограничную службу — 1700 человек,

Государственную специальную службу транспорта — 600 человек.

На срочную военную призываются:

граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет,

старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

В соответствии с требованиями законодательства Украины, не подлежат призыву и предоставляется отсрочка для получения образования на весь период обучения гражданам призывного возраста, которые учатся:

в учреждениях общего среднего образования III степени и профессиональной (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения;

в учреждениях профессионального перед высшими образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврской) уровня высшего образования по программам многоступенчатой системы образования;

в учреждениях профессионального перед высшими и/или высшего образования по дневной форме обучения, в том числе во время получения следующей ступени образования;

в учреждениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;

в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

Из государственного бюджета для проведения призывной кампании выделено 71,1 млн грн. В частности, в ВСУ — 34,1 млн грн и 25 млн — в Нацвардию.

Как сообщалось, весенний призыв продолжался с апреля по июнь. Всего отправке в войска пределах весеннего призыва подлежало 14 тыс. 246 человек.

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