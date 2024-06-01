В Украине начался сезон холеры: что это за болезнь и как ее избежать

Болезнь опасна особенно летом.
В Украине начался эпидемический сезон холеры. Инфекция передается фекально-оральным путем через загрязненную воду, еду и бытовые контакты.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Холера – это острая диарейная инфекция, возникающая после употребления пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae О1 или О139.
Заметим, что без должного лечения холера может привести к обезвоживанию и смерти.
Несмотря на то, что болезнь может поразить в любое время года, с 1 июня по 1 октября начинается усиленная опасность.
Как обезопасить себя от холеры
- не покупайте еду, в том числе рыбу, в местах стихийной торговли;
- не купайтесь и не ловите рыбу в загрязненных водоемах;
- соблюдайте личную гигиену, тщательно мойте руки перед едой, после посещения туалета и улицы;
- употребляйте чистую воду, желательно бутилированную. Кипячение воды убивает холерные вибрионы уже через 1 минуту;
- перед употреблением мойте овощи и фрукты чистой водой и обрабатывайте кипятком;
- тщательно готовьте еду, проваривайте или прожаривайте продукты перед употреблением.
Напомним, болезнь, которая в мире первая среди причин инвалидности самых молодых, сейчас прогрессирует в Украине из-за войны. Из первопричин развития рассеянного склероза — стресс.