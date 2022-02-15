В Украине начался спад COVID-заболеваемости, но специалисты предупреждают о возможной повторной вспышке

В Украине начался спад COVID-заболеваемости, но специалисты предупреждают о возможной повторной вспышке

Сейчас в Украине фиксируют только первые признаки стабилизации ситуации с коронавирусом.

Украина начала выходить из пика заболеваемости COVID-19, но остается высокий риск восстановления роста количества инфицированных.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Также читайте Почему после коронавируса выпадают волосы: врачи рассказали

Так, по оценкам KSE, сейчас идет начало спада с все еще высоким риском возобновления роста заболеваемости. Специалисты прогнозируют разгрузку медицинской системы и уменьшение пациентов в больницах в течение недели.

"Сейчас мы считаем, что это начало выхода из пика, но подчеркиваем, что риск возобновления роста остается очень высоким. Заболеваемость зафиксировалась на самых высоких отметках, что потенциально дает толчок к тому, чтобы продолжить рост... Таков спад количества выявленных случаев в Украине – это еще не значит, что Украина прошла свой пик заболеваемости. Мы подчеркиваем, что это только первые признаки стабилизации", — отметил Ганиченко.

Также в Украине наблюдаются первые признаки стабилизации уровня COVID-госпитализаций. За неделю количество выписок выросло на 25%, а количество госпитализированных уменьшилось на 4%.

"Сейчас начинается выход с пиковых значений. Однако риск возобновления роста не только выявленных случаев, но и госпитализаций, также все еще высок, потому что недельное замедление может быть временным колебанием", — подытожил Ганиченко.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 15 февраля 2022 года зафиксировано 29 724 новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 305 человек, 23 235 пациентов поправилось.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.