В Украине начинается "сезон тишины": за что могут штрафовать

Украинцам напоминают об ограничениях в природе весной / © Associated Press

Реклама

В Украине с 1 апреля по 15 июня 2026 года продолжается так называемый сезон тишины — период размножения диких животных. В это время в лесах, на степях и у водоемов действуют строгие ограничения, нарушения которых наказываются штрафами.

Об этом говорится в статье закона «О животном мире».

«Сезон тишины» 2026: какие запреты вводят

Как объясняют во Всемирном фонде дикой природы (WWF), ограничения касаются не только ведущих хозяйственную деятельность в природных зонах, но и туристов и местных жителей. Основной запрет — избегать повышенного шума, который может беспокоить животных во время размножения.

Реклама

Согласно статье 39 закона Украины, нельзя:

проводить взрывные работы или стрельбу;

запускать фейерверки;

организовывать концерты, фестивали и другие массовые мероприятия;

проводить автоспортивные соревнования, ралли;

использовать моторные маломерные суда;

проводить санитарные рубки леса и другие работы, создающие шум.

Штрафы за нарушение прописаны в статье 87 Кодекса Украины об административных правонарушениях:

для граждан — от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов (510-850 грн);

для должностных лиц — от 50 до 70 необлагаемых налогом минимумов (850-1 190 грн).

Особое внимание к растениям

Во время сезона тишины также запрещено срывать или выкапывать редкие первоцветы — подснежники, крокусы, сон-траву, белоцвет и черемшу. Часть этих растений занесена в Красную книгу Украины, а уничтожение их популяций может привести к исчезновению видов.

Другие запреты в природе весной

С 1 апреля в Украине истекает срок запрета на отлов щуки, который начинает нерестоваться раньше других видов рыбы.

Реклама

В то же время ловить раков запрещено до 30 июня, кроме водоемов Закарпатья, где действуют постоянные ограничения из-за редкого широкопалого рака. Штраф за нарушение — 3 332 грн за одну особь.

Украинцев призывают быть ответственными во время отдыха на природе, соблюдать правила и не вредить флоре и фауне.

