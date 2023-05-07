В Украине начинают раздаваться отбои воздушной тревоги, но мониторинговые каналы предупреждают о беспилотниках

В ряде украинских областей начались отбои воздушной тревоги.

Об этом пишут мониторинговые каналы.

Отбой был зафиксирован в Киеве, но не в Киевской области.

Мониторинговые каналы сообщают о воздушных целях в Полтавской и Черниговской областях.

Однако эта информация пока не подтверждена.

В то же время, советуем не пренебрегать личной безопасностью и находиться в укрытиях.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал ситуацию в Николаеве.

Тем временем вражеские самолеты направились на аэродромы базирования.