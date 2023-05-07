В Украине начинают раздаваться отбои воздушной тревоги, но мониторинговые каналы предупреждают о беспилотниках

Уже существует угроза ударов беспилотников.
В ряде украинских областей начались отбои воздушной тревоги.
Об этом пишут мониторинговые каналы.
Отбой был зафиксирован в Киеве, но не в Киевской области.
Мониторинговые каналы сообщают о воздушных целях в Полтавской и Черниговской областях.
Однако эта информация пока не подтверждена.
В то же время, советуем не пренебрегать личной безопасностью и находиться в укрытиях.
Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал ситуацию в Николаеве.
Тем временем вражеские самолеты направились на аэродромы базирования.
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