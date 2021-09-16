В Украине начинаются погодные качели: одни регионы будут заливать дожди, другие — страдать от засухи

В Украине начинаются погодные качели: одни регионы будут заливать дожди, другие — страдать от засухи

Пока в одних областях будет высокая температура, в других — дождь.

В Украине в ближайшие два дня объявлено чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели предупреждают о угрожающем сочетании высокой температуры воздуха и сухой погоды.

Об этом сообщают в ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, 16-17 сентября в большинстве регионов Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Не коснется это большинства районов Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей.

Жарче всего завтра будет на Востоке и на Юге — до +24 градусов.

Укргидрометцентр

В то же время, по информации Укргидрометцентра, сегодня и завтра в большинстве регионов западной Украины пройдут дожди. Также прогнозируют грозу и ветер.

Кроме того, 17 сентября осадки прогнозируют в Киеве. В западных, северных областях, а также в Киеве завтра начнет снижаться температура и днем обещают максимум +20 градусов.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в этом году первые заморозки и снег в Украине следует ожидать уже во второй половине октября.

Также народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021.

Погода в Украине: на страну надвигается циклон с дождями, порывистым ветром и быстрым похолоданием

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку