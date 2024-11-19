В Украине начнется цикл дождей и похолодания: что ждет каждый регион

В Украине с 20 ноября начнется смена погодных условий. В западных областях ожидаются сильные дожди, в то время как на большей части страны будет оставаться тепло. Температура воздуха в среднем повысится до +9+15 градусов, а в Закарпатье, Львовщине и Волыни будет свежее — от +6 до +9 градусов.

Об этом рассказала синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, на остальной территории Украины осадки маловероятны, однако западные области испытывают сильные дожди, что является предупреждением о грядущих изменениях.

Она рассказала, что с 21 ноября атмосферный фронт будет двигаться дальше, увлекая за собой осадки (дождь с переходом в снег), похолодание и усиление ветра. Уже 22 ноября похолодание охватит всю территорию страны.

В Киеве, 20 ноября, дождей не ожидается, а температура воздуха будет оставаться теплой — до +11 градусов. Однако с 21 по 23 ноября в столице следует ожидать похолодания, дожди и сильный ветер.

Напомним, что ранее синоптики заявили, что в этом году в Украине ожидается достаточно теплая зима. Но возможны заливы арктического холода, то есть понижение температуры.

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