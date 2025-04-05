В Украине начнется новое похолодание: снег и дождь изменят весеннее тепло

Погода в Украине / © unsplash.com

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В Украине снова зима — синоптики подразумевают резкое похолодание, дождь и снег во всех регионах. Особо сложные условия ждут водителей на дорогах в западных и северных областях.

Об этом рассказала синоптик Наталья Птуха в интервью для радио NV.

«Апрель всегда изменчив, в этом году не исключение, также очень контрастные погодные условия будут. Снижение температуры и изменение синоптической ситуации начнется сегодня, несмотря на спокойную погоду, солнечную и теплую еще вчера. Сегодня в результате перемещения арктического воздуха с севера Европы и образования над территорией Украины активного циклона, над северо-восточным регионом, ожидаем усложнения погодных условий», — рассказала она.

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6-7 апреля в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях возможны сильные осадки в виде мокрого снега и снега. Местами снежный покров достигнет 10 см, а на дорогах будет гололедица, что создаст сложные условия для водителей, особенно в воскресенье и понедельник.

6 апреля в западных и северных областях ожидаются заморозки, в то время как на Юго-Востоке будет оставаться тепло с температурой до +18°C. В центральных областях возможны локальные грозы, а в западных — прохладно. Ветры усилятся до 15-20 м/с.

По ее словам, завтра на западе ожидается снег, температура снизится до -3°C, а дневные максимумы не превысят +4°C. В остальных регионах дождь и мокрый снег при температуре +1+8°C. Юг и Восток будут более теплыми, до +15°C. 7 апреля по всей территории возможен снег, заморозки ночью, днем прохладно, до +4°C.

По словам Птухи, заморозки продлятся до 10 апреля, снижая температуру и вызывая осадки в виде снега и дождя. В первые дни апреля уже наблюдались заморозки и снег, являющиеся частью циклических изменений. Потепление прогнозируется постепенно, в том числе после 10 числа.